إسرائيل على وقع احتجاجات مستمرة رغم تعليق نتنياهو خطته للإصلاح القضائي

أعلن منظمو الاحتجاجات ضد خطة الإصلاح القضائي استمرارها في المدن الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة، على الرغم من قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليق الخطة وتأجيل التصويت عليها لمدة شهر.

وقال منظمو الاحتجاجات: "سنستمر في التظاهر، ولن نوقف الاحتجاجات حتى يتم إلغاء خطة الإصلاح القضائي بشكل كامل"، وفق ما نقله موقع "والا" العبري.

وأضافوا: "سننظم يوم غد مظاهرات مختلفة في عدد من المدن الإسرائيلية"، مشيرين إلى أن تظاهرات حاشدة ضد الخطة شهدتها مدينة القدس، وتل أبيب وغيرها.