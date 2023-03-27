حراك الشارع يحتدم بين أنصار الحكومة والمعارضة في إسرائيل

وأشارت تقديرات الشرطة الإسرائيلية إلى أن أعداد المتظاهرين المناهضين لخطة الإصلاح القضائي في محيط الكنيست وصلت إلى 115 ألف إسرائيلي، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست".

وفي السياق ذاته، أعلنت جماعات يمينية عدة أنها ستنظم احتجاجاً مضاداً بالقرب من محكمة العدل العليا، تأييداً لخطة الائتلاف الحكومي في تنفيذ برنامج الإصلاح القضائي.

وشارك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إعلاناً يدعو لمنع "سرقة نتائج الانتخابات"، والتظاهر تأييداً لمساعي الحكومة في تمرير الخطة القضائية التي تبنتها الأحزاب اليمينية في إسرائيل.

وقال بن غفير عبر حسابه على "تويتر": "اليوم نتوقف عن الصمت، اليوم هو اليوم الذي يستيقظ فيه اليمين".