ترحيب دولي بإعلان نتنياهو تعليق قانون إصلاح القضاء

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليق آلية إقرار التعديلات القضائية التي أثارت انقسامات عميقة في الداخل الإسرائيلي.

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، عن ترحيبه بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليق آلية إقرار التعديلات القضائية، معتبراً أن هذه الخطوة ستتيح "مزيداً من الوقت للتوصّل إلى تفاهم".

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية، كارين جان-بيير، للصحافيين: "نواصل دعوة القادة السياسيين في إسرائيل للتوصّل إلى تفاهم في أسرع وقت ممكن".