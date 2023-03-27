ترحيب دولي بإعلان نتنياهو تعليق قانون إصلاح القضاء
رحبت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليق آلية إقرار التعديلات القضائية التي أثارت انقسامات عميقة في الداخل الإسرائيلي.
وأعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، عن ترحيبه بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليق آلية إقرار التعديلات القضائية، معتبراً أن هذه الخطوة ستتيح "مزيداً من الوقت للتوصّل إلى تفاهم".
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية، كارين جان-بيير، للصحافيين: "نواصل دعوة القادة السياسيين في إسرائيل للتوصّل إلى تفاهم في أسرع وقت ممكن".
إلى ذلك، رحب وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، بقرار إسرائيل تعليق تشريع بخصوص تعديل نظامها القضائي، مشددا على أهمية وجود "نظام قوي من الضوابط والتوازنات".
وقال كليفرلي في بيان، بعد أن أرجأ نتنياهو القرار حتى الشهر المقبل، وسط احتجاجات واسعة النطاق "ترحب بريطانيا بقرار رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إيقاف تشريع يتعلق بتعديل النظام القضائي الإسرائيلي".
وأضاف: "من المهم التمسك بالقيم الديمقراطية المشتركة التي تقوم عليها العلاقات (البريطانية الإسرائيلية) والحفاظ على نظام قوي من الضوابط والتوازنات".
وأعلن نتنياهو، في وقت سابق من اليوم، تجميد تشريع خطة ائتلافه لإجراء الإصلاحات القضائية، على وقع مظاهرات واسعة شهدتها إسرائيل رفضاً للخطوة.
وقال في خطاب له إنه "قرر أن يعطي فرصة حقيقية للمباحثات، لذلك قرر تعليق القراءة الثانية والثالثة للقانون في الدورة البرلمانية للكنيست، من أجل التوصل إلى اتفاق واسع".
وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والرغبة في منع حدوث انشقاق في الأمة".