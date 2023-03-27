نتنياهو يعلق "التعديلات القضائية".. والمعارضة ترحب بحذر

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، تجميد تشريع خطة ائتلافه لإجراء الإصلاحات القضائية، على وقع مظاهرات واسعة شهدتها إسرائيل رفضاً للخطوة.

وقال نتنياهو في خطاب له إنه "قرر أن يعطي فرصة حقيقية للمباحثات، لذلك قرر تعليق القراءة الثانية والثالثة للقانون في الدورة البرلمانية للكنيست، من أجل التوصل إلى اتفاق واسع".

وأضاف أن "هذه الخطوة انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والرغبة في منع حدوث انشقاق في الأمة".

وتابع "سنقوم بإصلاح يعيد التوازن الذي فقد بين السلطات، ولن يُسلب الشعب حرية اختياره، ولن نتخلى عن المسار الذي انتخبنا من أجله، لكننا سنحاول تحقيق توافق واسع النطاق".

وطالب نتنياهو رؤساء الأجهزة الأمنية وقادة الجيش بمقاومة ظاهرة العصيان العسكري بحزم، مضيفاً: "إنني على علم بالتوتر الهائل الذي نشأ بين المعسكرين وأنا منتبه لرغبة كثير من المواطنين في تخفيف هذا التوتر".