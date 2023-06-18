انتقادات جمهورية "حادة" حيال تعامل ترامب مع الوثائق السرية

وعند انتهاء ولايته ومغادرته البيت الأبيض، نقل ترامب رزمًا من الوثائق السرية معه، كما أنه كان يخطط لمنع المحققين من استعادتها، وهي قضية تعد واحدة من قضايا قانونية عدة تشكل تحديًا لترامب، وتلقي بظلالها على ترشحه لولاية رئاسية أخرى عام 2024.

وفي مقابلة مع برنامج "واجه الصحافة" على شبكة "إن بي سي" التلفزيونية، قال بنس نائب ترامب السابق: "لا يمكنني الدفاع عمّا نسب إليه"، بالإشارة إلى طريقة تعامل ترامب مع الوثائق السرية.

في حين وصف هاتشينسون حاكم أركنسو السابق، الاتهامات المقدمة ضد ترامب بأنها "خطيرة، ومن شأنها أن تقصي ترامب من المنافسة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، مبينًا: "أعتقد أنه يجب أن ينسحب من سباق الرئاسة 2024".