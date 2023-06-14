خطاب ناري.. أبرز ما قاله ترامب تعليقاً على محاكمته

أبرز تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعليقاً على محاكمته:

-اليوم هو الأكثر شراً في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

-أمريكا ستتذكر هذا اليوم وستتذكر أن الرئيس بايدن فاسد.

-لديّ الحق قانونياً في الاحتفاظ بالوثائق السرية.

-يحق لأي رئيس أمريكي الاحتفاظ بوثائق ويجب إسقاط التهم ضدي.

-إدانتي في قضية الوثائق السرية ذريعة لتزييف الانتخابات الرئاسية القادمة.

-ما حصل اليوم هو اضطهاد سياسي.

-لابد من العمل على تخفيض الضرائب في المستقبل.

-جو بايدن تعرض لفضائح ورشى أجنبية.. وهناك 17 شريطاً مسجلاً تظهر تورط بايدن.

-بايدن تورط في حرب أوكرانيا.

-أمريكا ستصبح مثل فنزويلا وكوبا إذا استمرت الإدارة الحالية على نفس نهجها.

-الشيوعيون واليساريون يهددون مستقبل أمريكا.

-سأدمر الدولة العميقة في أمريكا مع عودتي لرئاسة البلاد.

-سأعين مدعياً عاماً خاصاً لمحاكمة بايدن إذا ما تم انتخابي للرئاسة.

-لم يتم النظر في قضية احتفاظ هيلاري كلينتون بوثائق سرية.