خطاب ناري.. أبرز ما قاله ترامب تعليقاً على محاكمته
Charlie Neibergall

خطاب ناري.. أبرز ما قاله ترامب تعليقاً على محاكمته

إرم نيوز
إرم نيوز

أبرز تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعليقاً على محاكمته:

-اليوم هو الأكثر شراً في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

-أمريكا ستتذكر هذا اليوم وستتذكر أن الرئيس بايدن فاسد.

-لديّ الحق قانونياً في الاحتفاظ بالوثائق السرية.

-يحق لأي رئيس أمريكي الاحتفاظ بوثائق ويجب إسقاط التهم ضدي.

-إدانتي في قضية الوثائق السرية ذريعة لتزييف الانتخابات الرئاسية القادمة.

-ما حصل اليوم هو اضطهاد سياسي.

-لابد من العمل على تخفيض الضرائب في المستقبل.

-جو بايدن تعرض لفضائح ورشى أجنبية.. وهناك 17 شريطاً مسجلاً تظهر تورط بايدن.

-بايدن تورط في حرب أوكرانيا.

-أمريكا ستصبح مثل فنزويلا وكوبا إذا استمرت الإدارة الحالية على نفس نهجها.

-الشيوعيون واليساريون يهددون مستقبل أمريكا.

-سأدمر الدولة العميقة في أمريكا مع عودتي لرئاسة البلاد.

-سأعين مدعياً عاماً خاصاً لمحاكمة بايدن إذا ما تم انتخابي للرئاسة.

-لم يتم النظر في قضية احتفاظ هيلاري كلينتون بوثائق سرية.

أمريكا
الولايات التحدة

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