ما قصة "الوثيقة 19" التي لم يكن بمقدور ترامب رفع السرية عنها؟

ضمت لائحة الاتهام التي وجهت للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 31 وثيقة قالت إنه حازها بشكل غير قانوني، وهو ما استدعى مثوله يوم الثلاثاء الماضي، في أول جلسة استماع أمام محكمة اتحادية في ميامي على ذمة القضية.

لكن اللافت أن من بين تلك الوثائق، واحدة تحمل "رقم 19"، لم يكن بمقدور ترامب رفع السرية عنها إبان حكمه الذي انتهى بخسارته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 2020، رغم ادعائه أمام المحكمة بخلاف ذلك.

وهذه الوثيقة متعلقة بالأسلحة النووية، "ولا يمكن رفع السرية عنها وفقا لقانون الطاقة النووية إلا عبر عملية تتطلب، بموجب النظام الأساسي، مشاركة وزارتي الطاقة والدفاع"، وفق ما ذكر خبراء أمنيون، أشاروا إلى أن باقي الوثائق ممكن بأمر تنفيذي.