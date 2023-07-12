"إرم نيوز" تكشف تفاصيل تدشين أول مكتب ارتباط لـ"الناتو" في العالم العربي

كشف مسؤول رفيع المستوى في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، عن مباحثات يُجريها الحلف العسكري مع السلطات في الأردن، لإنشاء مكتب ارتباط للحلف في العاصمة الأردنية، عمّان.

وأكد المسؤول في تصريحات أدلى بها خلال لقاء مُغلق شارك فيه مراسل "إرم نيوز"، أن المكتب المُنتظر سيكون الأول من نوعه في العالم العربي، مبينًا أن الحلف سيموّل المكتب ويتولّى إدارته.

وفي اللقاء، الذي عُقد على هامش قمة الحلف، التي تستضيفها عاصمة ليتوانيا، فيلنيوس، أوضح المسؤول أنه أجرى مباحثات مع أعلى المستويات في الأردن حيال إنشاء المكتب، الذي سيكون بمثابة بوابة لتعزيز آفاق التعاون بين الحلف وشركائه في منطقة الجنوب، على حد تعبيره.