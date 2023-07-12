أوكرانيا: نتائج قمة الناتو جيدة وليست مثالية

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن نتائج قمة حلف شمال الأطلسي جيدة، وكانت ستصبح مثالية لو تلقت كييف دعوة للانضمام للحلف العسكري الغربي.

وأضاف زيلينسكي أن اعتراف الحلف بأن أوكرانيا لا تحتاج إلى اتباع خطة عمل بشأن العضوية أمر مهم، موضحا أن الدولة السوفيتية السابقة أحرزت تقدما ملحوظا في توافقها مع الحلف.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، خلال قمة الحلف في فيلنيوس إن "النتيجة المهمة هنا هي الاعتراف بأن أوكرانيا لا تحتاج لخطة عمل العضوية في مساعيها للانضمام (للحلف)".

ودّرب شركاء كييف في الغرب قوات أوكرانية يقدر قوامها بالآلاف. كما تعتمد أوكرانيا بشكل كبير على إمدادات الأسلحة الغربية في محاربة القوات الروسية التي أطلقت عملية عسكرية في أراضيها في فبراير شباط 2022.

وقال حلف شمال الأطلسي، أمس الثلاثاء، إن أوكرانيا مُرحب بها في الحلف، لكنه لم يحدد تاريخا أو يضع شروطا محددة لانضمامها.

كما تخلى الحلف عن شرط وفاء كييف بخطة عمل بشأن العضوية وقائمة من الأهداف السياسية والاقتصادية والعسكرية يتعين على دول شرق أوروبا أن تفي بها قبل الانضمام للحلف. وبهذا أُزيلت واقعيا عقبة أمام انضمام أوكرانيا للحلف.

وأكد زيلينسكي أنه تلقى أنباء إيجابية عن حزم دفاعية جديدة خلال وجوده في فيلنيوس، حيث اجتمع مع قادة بريطانيا وألمانيا وفرنسا وأستراليا وهولندا.

وقال "يمكننا القول إن نتائج القمة جيدة، لكنها كانت ستصبح مثالية لو تم توجيه دعوة (للانضمام للحلف)".