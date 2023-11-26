ارتفاع عدد المهاجرين إلى أوروبا يزيد شعبية الأحزاب اليمينية

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن ارتفاع معدلات الهجرة في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك تسجيل أكبر زيادة في أعداد طالبي اللجوء منذ أزمة المهاجرين 2015-2016 قد أدى إلى زيادة الدعم الشعبي للأحزاب اليمينية المتطرفة والمناهضة للهجرة، مما قد يعيد تشكيل السياسة الأوروبية المتعلقة بهذا الملف لسنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن استطلاعات الرأي تظهر صعودا للأحزاب القومية المتشددة تجاه ملف المهاجرين في دول أوروبية عديدة من بينها إيطاليا وفنلندا، وذلك مع تزايد القلق بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وتداعيات الأزمات التي تعيشها دول أوروبية عدة مثل أوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأفادت الصحيفة بأن اليمين المتطرف يحظى بشعبية كبيرة في كل من ألمانيا وفرنسا واللتين تعتبران أكبر دولتين في القارة الأوروبية.

