بعد صعوده في هولندا.. هل بدأ اليمين المتطرّف إحكام قبضته على أوروبا؟

أثار صعود اليمين المتطرّف في هولندا تساؤلات ومخاوف واسعة من أن يكون هذا التيار قد بدأ يحكم قبضته على "القارة العجوز" تدريجيًا، لا سيما أنّ ثلاث حكومات أوروبية يقودها حاليًا اليمين المتطرّف.

ويسلط تقرير إخباري نشره موقع "ويست فرانس" الفرنسي الضوء على تداعيات فوز اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأول الأربعاء، ويقدم خريطة انتشاره على المستوى الأوروبي ومدى ثقله السياسي.

وفاز حزب الحرية بالانتخابات التشريعية التي جرت في هولندا، ويبدأ الحزب اليميني المتطرف، بقيادة خيرت فيلدرز، مشاورات قد تستمر لأسابيع من أجل تشكيل ائتلاف حكومي، وفي حال فشلت المشاورات سيقود فيلدرز الحكومة لسنوات مقبلة.

وأشار التقرير إلى أنّ "ثلاث حكومات أوروبية حاليًا تتألّف من جماعات يمينية متطرفة، ففي إيطاليا، فاز الائتلاف الذي يقوده حزب "ما بعد الفاشية" بالانتخابات التشريعية في سبتمبر/أيلول 2022، بحصوله على 26% من الأصوات، ما سمح لجورجيا ميلوني، رئيسته، بأن تصبح رئيسة لمجلس الوزراء، وحصل حليفها حزب الرابطة على 9% من الأصوات، ويشغل زعيمها ماتيو سالفيني حاليًا منصب نائب رئيس المجلس.