عنصرية اليمين المتطرف تطال منكوبي الزلازل.. تهديدات وحرق مساعدات في أوروبا‎

المتطرفون حولوها إلى رماد

وأثارت حادثة إحراق المساعدات الإغاثية التي كانت مخصصة لمنكوبي الزلازل الأتراك، والتي وقعت في مدينة ركلنهاوزن في ألمانيا، استياء الجاليات العربية والتركية في أوروبا.

المساعدات التي قام صاحب مركز تجاري بجمعها، والتي قُدرت قيمتها بحوالي 20 ألف يورو أُحرقت بالكامل، بعد أن تم إنزال العلم التركي على الأرض وحرقه.

وقال أحد المتبرعين بهذه المساعدات أفشين أيمريه لـ"إرم نيوز": "قمنا بجمع هذه المساعدات بشق الأنفس وكنا نعمل يومياً لأكثر من 10 ساعات".

وأضاف أيمريه: "هؤلاء أعداء الإنسانية الذين لم يخجل أنصارهم في السويد من إظهار الشماتة بالضحايا، بذريعة أن ما حدث عقوبة لتركيا على موقفها من انضمام السويد للناتو".

وتابع: "الشرطة الألمانية ما زالت تحقق لكننا نعلم مسبقاً أنها لن تكشف الجناة لتفادي الاصطدام معنا، ويقوم محامٍ من قبلنا بمتابعة التحقيقات.. من سيفعلها غيرهم!؟ هم أنصار اليمين المتطرف عديمو الإنسانية".