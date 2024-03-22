لوموند: ترامب يسعى للحصول على نصف مليار دولار لتجنب الإفلاس

كشفت صحيفة "لوموند" أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد يلجأ إلى الاكتتاب العام الأولي لمنصة التواصل الاجتماعي الخاصة به "تروث سوشيال" لتجنّب الإفلاس، في مواجهة أضرار جسيمة في قضيتين منفصلتين.

ونشرت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس ساخرة على موقع "إكس"، في 24 فبراير/ شباط، مردّدة منشورها في اليوم السابق: "+114,553.04 دولارًا".

وتضاف هذه الفوائد المتراكمة يوميًا إلى التعويضات البالغة 354 مليون دولار (327 مليون يورو)، التي بلغ مجموعها ما يقرب من نصف مليار دولار، والتي أمرت محكمة نيويورك بدفعها في السادس عشر من فبراير/ شباط.

وكان هذا الحكم نابعًا من تضخيم قيم أصول إمبراطورية ترامب بشكل خاطئ والحصول على فوائد مالية مختلفة، والسماح لمنظمة ترامب بجمع رأس مال إضافي، ودفع أسعار فائدة أقل للمقرضين.