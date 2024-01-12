مهاجمًا القاضي .. ترامب: عليك أن تفكر خارج الصندوق

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب وجَّه انتقادًا شخصيًا إلى قاضي ومدعي عام نيويورك، مع اقتراب انتهاء المحاكمة بقضية فساد بقيمة 370 مليون دولار.

وأوضحت الصحيفة أن المحاكمة تهدف إلى تحديد ما إذا كان يتعيّن على شركة "ترامب" وشركائه أن يواجهوا عقوبات مالية وقيودًا على ما يُزعم من تشويه لثروته من أجل تحقيق مكاسب مالية.

وبحسب الصحيفة، فقد تحدث ترامب، المرشح الأول للرئاسة الجمهورية، من طاولة الدفاع بعد عدة ساعات من المرافعات الختامية من محاميه. ولمدة 5 دقائق.

وأضافت أن ترامب خاطب القاضي آرثر إنغورون، الذي سمح لـه بالتحدث بعد تحذيره من أن يتمسّك بوقائع القضية وقانونها. وبدلاً من ذلك، قال ترامب إن أعداءه السياسيين عازمون على تخريب إعادة انتخابه.

ووجه ترامب كلامه للقاضي إنغورون، الذي يبت في القضية دون هيئة محلفين: "لقد تعرضت للاضطهاد من قبل شخص ما مرشح لمنصب، أعتقد أنه يجب عليك أن تفكر خارج الصندوق".