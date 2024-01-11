محامٍ: ترامب يتمتع بالحصانة الرئاسية حتى في جرائم القتل
قدّم محامٍ يمثل الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، ادعاءً جريئًا، مفاده بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية حتى في جرائم القتل التي أمروا بها أثناء وجودهم في مناصبهم، في حجة حديثة أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية.
وبحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، أكد المحامي جون سوير، أنه لا يمكن متابعة الملاحقة الجنائية لأي رئيس أمريكي إلا إذا تم عزله أولًا، ومن ثم إدانته من قبل الكونجرس.
وأعادت هذه الحجة إلى الأذهان معارك قانونية سابقة لترامب، مثل حجة عام 2019 حول ما إذا كان ترامب يمكنه منع المدعين العامين في الولاية من الحصول على سجلاته الضريبية والتجارية، حينما أكد أنه يتمتع بالحصانة ليس فقط من الملاحقة القضائية، بل أيضًا من التحقيق الجنائي طالما كان رئيسًا.
ومع ذلك، فإن هذا الادعاء الأخير يركز على بند حكم الإقالة، معتبرا أن الإدانة في مجلس الشيوخ شرط أساسي للملاحقة الجنائية، وأن التبرئة تمنع مثل هذا الإجراء القانوني.
ورفض خبراء القانون حجة المحامي سوير، مشيرين أن كلا الحجتين، القائلة: إنه لا يجوز محاكمة الرئيس إلا في حالة عزله وإدانته من مجلس الشيوخ، وإن الرئيس الذي تمت تبرئته في مجلس الشيوخ يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية، لا يمكن الدفع بهما.
وأثارت المحاكمة الثانية لعزل ترامب، والتي تمت فيها تبرئته، تساؤلات عن تأثيرها على الملاحقة الجنائية المحتملة، حيث تختلف تهم التحريض على التمرد عن لائحة الاتهام الفيدرالية في القضية الحالية، وهي التدخل في الانتخابات، بينما جادل بعض أعضاء مجلس الشيوخ بأن الولاية القضائية لا تنطبق على رئيس سابق.
وعلى الرغم من الثغرات القانونية والشكوك المحيطة بهذه الحجة، فمن المتوقع أن تحكم اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة في القضية.
وإذا خسر ترامب، فقد يطلب إعادة جلسة استماع أمام محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا، وربما يستأنف أمام المحكمة العليا الأمريكية.
وقد يؤدي تدخل المحكمة العليا إلى تأخير القرار النهائي لعدة أسابيع، مما يمثل ميزة استراتيجية لترامب.
أما إذا امتدت القضية إلى ما بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني وضمن الفوز بالرئاسة، فقد يستكشف ترامب العفو عن نفسه أو التأثير على وزارة العدل لإسقاط القضية المرفوعة ضده.
ويمكن أن تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى إعادة إشعال المناقشات حول عزل ثالث محتمل؛ مما يؤكد أهمية المعركة القانونية المستمرة وتداعياتها المحتملة على نطاق الحصانة الرئاسية.