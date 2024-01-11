محامٍ: ترامب يتمتع بالحصانة الرئاسية حتى في جرائم القتل

قدّم محامٍ يمثل الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، ادعاءً جريئًا، مفاده بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية حتى في جرائم القتل التي أمروا بها أثناء وجودهم في مناصبهم، في حجة حديثة أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، أكد المحامي جون سوير، أنه لا يمكن متابعة الملاحقة الجنائية لأي رئيس أمريكي إلا إذا تم عزله أولًا، ومن ثم إدانته من قبل الكونجرس.

وأعادت هذه الحجة إلى الأذهان معارك قانونية سابقة لترامب، مثل حجة عام 2019 حول ما إذا كان ترامب يمكنه منع المدعين العامين في الولاية من الحصول على سجلاته الضريبية والتجارية، حينما أكد أنه يتمتع بالحصانة ليس فقط من الملاحقة القضائية، بل أيضًا من التحقيق الجنائي طالما كان رئيسًا.

ومع ذلك، فإن هذا الادعاء الأخير يركز على بند حكم الإقالة، معتبرا أن الإدانة في مجلس الشيوخ شرط أساسي للملاحقة الجنائية، وأن التبرئة تمنع مثل هذا الإجراء القانوني.

ورفض خبراء القانون حجة المحامي سوير، مشيرين أن كلا الحجتين، القائلة: إنه لا يجوز محاكمة الرئيس إلا في حالة عزله وإدانته من مجلس الشيوخ، وإن الرئيس الذي تمت تبرئته في مجلس الشيوخ يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية، لا يمكن الدفع بهما.