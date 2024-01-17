ترامب يمثل أمام محكمة في نيويورك بتهمة التشهير

مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أمام محكمة مدنية في نيويورك حيث تتم مقاضاته للمرة الثانية بتهمة التشهير من قبل الكاتبة إي جين كارول.

وكان ترامب المرشح لانتخابات الرئاسة لعام 2024 قد أُدين في العام 2023 بتهمة الاعتداء الجنسي على الكاتبة إي جين كارول.

يأتي ذلك غداة انتصار ترامب (77 عاماً) الساحق في ولاية أيوا وقبل استحقاق مفصلي في نيوهامشر.

وأعلن ترامب، الذي يعدّ المرشّح الأوفر حظاً في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بعد فوزه بسهولة في الانتخابات الحزبية في ولاية أيوا، الخميس، عن نيّته الحضور والدفاع عن نفسه شخصياً في قاعة المحكمة في مواجهة إي جين كارول (80 عاماً) الكاتبة السابقة في مجلة "إيل" (Elle).

وأوفى الرئيس السابق بوعده ومثل أمام المحكمة التي وصلها في موكب سيارات ليموزين سوداء إلى جنوب مانهاتن المغطاة بالثلوج، وهو ما لم تشهده نيويورك منذ 700 يوم.

ويسعى الملياردير الجمهوري مرة جديدة إلى تحويل متاعبه القضائية إلى منصة سياسية للتنديد بـ"حملة اضطهاد" يقول إنه ضحيتها. وجلس ترامب إلى طاولة الدفاع مع وكلائه القانونيين في مواجهة الادّعاء.