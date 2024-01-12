وساطة "إيكواس" في سيراليون تفشل.. وسيناريوهان ينتظران الرئيس السابق

وكان سال وأكوفو أدو قد ناقشا مع مادابيو في وقت سابق الوضع الأمني في البلاد، والمزاعم المتعلقة بتورط كوروما. ومع ذلك، رفضت سيراليون الصفقة، وتم تحديد موعد المحاكمة في 17 يناير الجاري.

ونشأت مزاعم عن محاولة انقلاب فاشلة نتيجة لسلسلة من الهجمات العنيفة وقعت في العاصمة فريتاون، في 26 نوفمبر، والتي شملت مداهمات على مستودع أسلحة في المدينة، وثكنتين، وسجنين، ومركزين للشرطة.

وبحسب وزارة الإعلام، خلفت المعارك 21 قتيلا، 18 منهم من عناصر الأجهزة الأمنية، كما تم إطلاق سراح نحو 2000 سجين.

كما قُتل حارس عسكري بالرصاص داخل مقر إقامة الرئيس السابق في فريتاون، وتم اختطاف حارس آخر، واقتيد إلى مكان مجهول حتى ظهر بعد أيام قليلة في أيدي الشرطة.

وتم اعتقال العديد من حراس الأمن الآخرين في منزلي كوروما في فريتاون وماكيني دون توجيه اتهامات إليهم أو السماح لهم بالاتصال بمحامين، وتعرضت المساكن للنهب من قبل أمن الدولة، وفقًا لفريق الرئيس السابق.

وبحلول منتصف ديسمبر، وضع كوروما تحت الإقامة الجبرية الفعلية في منزله في فريتاون.