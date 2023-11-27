مقتل 13 جنديا إثر مواجهات الأحد في سيراليون

أسفرت المواجهات التي شهدتها عاصمة سيراليون الأحد، عن 13 قتيلا في صفوف الجيش الموالي للسلطات، وفق ما أفاد المتحدث باسمه، لافتا إلى أن عسكريين آخرين يقفون وراء تدبيرها.

وقال المتحدث الكولونيل عيسى بانغورا للصحافيين، "باشرنا عملية مطاردة للعثور على جميع الضالعين في الهجوم، وبينهم جنود في الخدمة أو متقاعدون".

وأوضح لاحقا في اتصال مع فرانس برس، أن 13 جنديا قتلوا في المعارك وأصيب ثمانية آخرون بجروح بالغة.

وكان قد أكد رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو مساء أمس الأحد، "عودة الهدوء" بعد يوم من مواجهات مسلّحة في العاصمة فريتاون، معلنا اعتقال "معظم" المسؤولين عمّا قال إنها محاولة لزعزعة استقرار الدولة.

وأعلن بيو في مداخلة مقتضبة عبر التلفزيون الرسمي، "عودة الهدوء" بعد "محاولة هدفت إلى تقويض السلام والاستقرار اللذين نقوم بعمل شاق" لتحقيقهما.