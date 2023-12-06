القبض على أحد منظمي محاولة الانقلاب في سيراليون

أعلنت حكومة سيراليون اعتقال أحد المشتبه فيهم في تنظيم "محاولة انقلاب" وقعت في الـ26 من تشرين الثاني/نوفمبر، إلى جانب اثنين من شركائه.

وبهذه الاعتقالات يرتفع عدد الأشخاص الذين اعتقلوا منذ بدء هذه الأحداث إلى 60 شخصًا، أغلبهم من الجنود.

وقال وزير الإعلام تشيرنور باه، خلال مؤتمر صحفي في فريتاون عاصمة سيراليون، إن "أحد منظمي محاولة الانقلاب الفاشلة وهو أمادو كويتا، الذي كان على رأس قائمة المطلوبين، تم اعتقاله في الـ4 من كانون الأول/ديسمبر الجاري.

ويحظى أمادو كويتا، الجندي السابق والحارس الشخصي لرئيس سيراليون السابق إرنست باي كوروما، بمتابعة واسعة النطاق على شبكات التواصل الاجتماعي.