الانتخابات الأمريكية.. التصويت "شر لا بد منه" في 4 ولايات حاسمة

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، يعبر سكان المقاطعات التي دعمت باستمرار الفائزين الرئاسيين الأربعة السابقين، عن "مخاوف عميقة بشأن مسار الأمة"، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأوضحت الصحيفة في تقرير، أن "هذه المقاطعات الحاسمة التي تشمل مقاطعة ساجيناو في ميشيغان، ومقاطعة نورثهامبتون في بنسلفانيا، ومقاطعة هيلزبورو في نيو هامبشاير، تتمتع بنفوذ كبير في تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2024".

وأشارت إلى أن "هذه المقاطعات، تبرز من بين المقاطعات الخمس والعشرين على مستوى البلاد التي اختارت المرشح الفائز باستمرار، باعتبارها جيوبًا للمرونة الحزبية في دولة مستقطبة".

من الناحية الديموغرافية، يعاني سكان هذه المقاطعات، من انخفاض متوسط الدخل، وانخفاض مستويات التعليم، وعدد أكبر من السكان مقارنة بالمعدل الوطني.

ولفتت الصحيفة إلى أن "العديد منهم يقيمون في مدن أصغر ومناطق ريفية؛ ما يعكس التركيبة السكانية التي تشعر بأنها بعيدة عن المراكز الاقتصادية والثقافية الرئيسة في أمريكا".