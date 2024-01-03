قبل أيام قليلة من بدء السباق التمهيدي.. شعبية ترامب تطغى بين الجمهوريين

شعبية ترامب تطغى بين الجمهوريين قبل أيام قليلة من بدء السباق التمهيدي؛ إذ أشارت استطلاعات الرأي إلى تقدم هائل للرئيس السابق على منافسيه رغم أزماته.

شبكة سى إن إن الأمريكية قالت، إنه مع اقتراب التصويت فى ولاية أيوا، المقرر أن يجرى فى 15 يناير، فإنه يؤكد قوة ترامب كشخصية مهيمنة على الحزب الجمهوري، فطالما سحق الرئيس السابق قواعد الحملة الانتخابية وأثار الفضائح والغضب الذي كان سيلقي بظلاله على أي مرشح عادي.

الشبكة أضافت أن محاولة ترامب قلب نتيجة انتخابات 2020 للبقاء فى السلطة بعد خسارة الانتخابات، ومنشوراته على مواقع التواصل المثيرة عنصريا، وتعليقاته وخطاباته الأخيرة المذكرة بالدعاية النازية، كل ذلك لم يُحدث تأثيرا كبيرا على شعبيته بين الناخبين الجمهوريين فى السباق التمهيدي.

استطلاع لصحيفة نيويورك تايمز أجري فى ديسمبر الماضي وجد أن أكثر من 60% من الجمهوريين يعتقدون أنه لو فاز ترامب فى السباق التمهيدي، فإنه ينبغي أن يظل مرشحا للحزب فى سباق الرئاسة، حتى لو تمت إدانته بارتكاب جريمة فيدرالية.