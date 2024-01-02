في 2024.. الانتخابات العامة لـ40 دولة ستشكل السياسة العالمية

وذهبت إلى أن الانتخابات المقبلة ستكون ساحة معركة بين النظام القديم والنظام الجديد للنفوذ. وقد تستخدم النظم الحاكمة السابقة هذا الزخم الانتخابي لتعزيز هيمنتها السياسية، كما هو واضح في الهند وروسيا. وفي أول انتخابات برلمانية للاتحاد الأوروبي بعد بريكسيت، اكتسبت الحركة اليمينية زخمًا، حيث قادت أحزاب منتسبة إلى الحركة اليمينية 24 دولة من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي.

انتخابات أوروبا

وتوقعت "كومباس" أن يكون لتقوية تأثير المحافظين عواقب وخيمة على المناخ الجيوسياسي لأوروبا والمناطق المحيطة بها. وتتمتع المجموعة المحافظة، وهي جزء من الائتلاف الأوروبي للمحافظين والإصلاحيين، بأفكار مختلفة مقارنة بالنظام الحالي للاتحاد الأوروبي، مثل الحد من دور المؤسسات، والقيود المفروضة على المهاجرين، والجهود الرامية إلى تعزيز الاتحاد.

انتخابات جنوب أفريقيا

قالت الصحيفة، إن هناك ضغطًا كبيرًا من المجتمع المحلي، نحو ظهور موجة سياسية جديدة، كما هو واضح في جنوب أفريقيا، إذ يواجه حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا تراجعًا في التصويت، ويرجع ذلك، إلى حد كبير، إلى فضيحة الفساد المزعومة "فارمجيت"؛ ما قد يؤدي إلى إضعاف ثقة الجمهور في الحزب الحاكم.

انتخابات المكسيك

ونوّهت إلى أن هناك أيضًا تطوراتٍ مثيرةً للاهتمام في أمريكا الشمالية. ومع ظهور امرأتين في المكسيك، هما كلوديا شينباوم من حزب مارينا وكسوشيتل غسلفيز من حزب العمل الوطني، يمكن التأكد من أن المكسيك ستقوم بتنصيب امرأة لتكون أول رئيس لها في العام المقبل. وهذه علامة طيبة على حيّز المرأة في الساحة السياسية وسط انحلال الديمقراطية.

انتخابات أوكرانيا

وعلاوة على ذلك، "وفي خضم اضطرابات الحرب، ليس من المستبعد أن تواصل الحكومة الأوكرانية إجراء انتخابات عام 2024. ورغم أن الدستور لا يشترط على الحكومة إجراء انتخابات أثناء حالة طوارئ عسكرية، فإنه يمكن إجراء انتخابات لإثبات أن الديمقراطية لا تزال سليمة رغم تعرضها للحرب.

ليس هذا فقط، فقد تكون هذه الانتخابات حول العالم أيضًا وسيلة لزيادة شرعية الحكومات. ولا مفرَّ من أن تعج الرياح السياسية العالمية في عام 2024 بالتنافس السياسي، الأمر الذي ستؤثر نتائجه على السياسة العالمية أجمع، بحسب الصحيفة.