كوارث وحروب واحتفالات.. العالم يستعد لدخول عام 2024

تستعد حشود من المحتفلين لوداع عام 2023 المضطرب والأكثر حرًا على الإطلاق، والذي تميز بصعود الذكاء الاصطناعي، لكنه طُبع أيضًا بحربين داميتين في غزة وأوكرانيا، وبأزمة المناخ.

ويستعد سكان العالم الذين يتجاوز عددهم حاليًا 8 مليارات نسمة لاستقبال عام جديد، يحمّلونه آمالهم بالسلام، والحد من ارتفاع تكاليف المعيشة، وحل النزاعات في العالم.

حروب

ففي مدينة غزة المدمرة، لم تبقَ أماكن للاحتفال بالعام الجديد، وقال عبد عكاوي الذي فرّ من المدينة مع زوجته وأطفاله الثلاثة: "كانت سنة مظلمة مليئة بالمآسي".

وروى "عكاوي" البالغ من العمر 37 عامًا، والقاطن حاليًا في مخيم للأمم المتحدة في رفح جنوب قطاع غزة، أنه فقد شقيقه، لكنه ما زال يتمسك بالأمل في العام 2024.

وقال: "إن شاء الله، ستنتهي هذه الحرب، العام الجديد سيكون أفضل، وسنتمكن من العودة إلى منازلنا وإعادة بنائها، أو العيش في خيمة على الأنقاض".