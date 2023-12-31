في خطابه بمناسبة العام الجديد.. شي يتوعد بضم تايوان
أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن "إعادة توحيد" الصين مع تايوان حتمي، قائلاً إن "توحيد الوطن الأم بأكمله حتمية تاريخية".
وفي خطابه بمناسبة العام الجديد، استخدم جين بينغ لهجة أكثر حزماً مقارنة بتلك التي استخدمها العام الماضي، قبل أسبوعين من انتخاب زعيم جديد لتايوان.
وأضاف: "كل المواطنين أبناء الوطن الواحد على جانبي مضيق تايوان يجب أن يجمعهم شعور واحد ويتملكهم شعور الفخر بتجديد شباب الأمة الصينية".
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تايوان في 13 يناير/ كانون الثاني، في وقت تشهد فيه العلاقات بين بكين وتايبه توتراً، وتكثف الصين ضغوطها على تايوان التي تنظر إليها على أنها جزء "مقدس" من أراضيها.
والعام الماضي، اكتفى شي بالقول إن الشعبين على جانبي المضيق هم "أفراد من نفس العائلة"، وعبّر عن أمله في أن يتعاون الناس من الجانبين معا؛ من أجل "التعزيز المشترك للرخاء الدائم للأمة الصينية".