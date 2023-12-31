في خطابه بمناسبة العام الجديد.. شي يتوعد بضم تايوان

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن "إعادة توحيد" الصين مع تايوان حتمي، قائلاً إن "توحيد الوطن الأم بأكمله حتمية تاريخية".

وفي خطابه بمناسبة العام الجديد، استخدم جين بينغ لهجة أكثر حزماً مقارنة بتلك التي استخدمها العام الماضي، قبل أسبوعين من انتخاب زعيم جديد لتايوان.

وأضاف: "كل المواطنين أبناء الوطن الواحد على جانبي مضيق تايوان يجب أن يجمعهم شعور واحد ويتملكهم شعور الفخر بتجديد شباب الأمة الصينية".