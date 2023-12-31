وزراء خارجية آسيان يبدون قلقهم إزاء التوتر في بحر الصين الجنوبي

عبر وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) السبت، عن قلقهم إزاء التوتر المتزايد في بحر الصين الجنوبي، وقالوا إنه قد يهدد السلام في المنطقة.

وذكر وزراء خارجية التكتل في بيان "نتابع عن كثب وبقلق أحدث التطورات في بحر الصين الجنوبي، والتي قد تقوض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".

وجاء البيان في أعقاب تبادل الصين والفلبين الاتهامات خلال الأشهر القليلة الماضية حول سلسلة من الحوادث البحرية، وبعدما أشارت مانيلا إلى أنها بحاجة إلى تغيير نهجها لأن الجهود الدبلوماسية تمضي في "اتجاه سيئ".

ووصفت الصين اتهامات مانيلا بأنها "ضجيج كاذب"، وقالت إنها لن تغض الطرف عن "الاستفزازات والمضايقات" المتكررة من جانب الفلبين.