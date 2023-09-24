انتقادات لأداء بايدن في أحدث استطلاعات الرأي

واجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انتقادات بشأن الاقتصاد والهجرة والعمر، وفق أحدث استطلاعات الرأي.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "ABC" الإخبارية، أن الرئيس بايدن يكافح للحصول على موافقة الجمهور المتشكك، مع تزايد الاستياء من تعامله مع الاقتصاد والهجرة.

وأشار الاستطلاع إلى الاستياء من زيادة المساعدات الأمريكية المقدمة لأوكرانيا في حربها مع روسيا؛ والمخاوف الواسعة بشأن عمر بايدن الذي يسعى إلى الترشح لولاية ثانية.

وبين الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 15 إلى 20 أيلول/ سبتمبر الحالي، على عينة وطنية عشوائية مكونة من 1006 بالغين أمريكيين، أن بايدن يتخلف عن الرئيس السابق دونالد ترامب بنسبة 10 نقاط مئوية في هذه المرحلة المبكرة من الدورة الانتخابية.

ووفق "واشنطن بوست"، فإن الاستطلاع ركز على عدة أسئلة تهم الناخب الأمريكي على وجه الخصوص في المرحلة الحالية.