كييف: القوات الروسية تقلل الهجمات على باخموت لإعادة تنظيم صفوفها

قالت مسؤولة كبيرة في كييف، اليوم السبت، إن القوات الروسية خفضت مؤقتًا من وتيرة هجماتها على مدينة باخموت المحاصرة، شرق أوكرانيا، بهدف إعادة تنظيم صفوفها وتعزيز قدراتها.

وبدأت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة الروسية تسليم مواقعها إلى القوات النظامية الروسية، الأسبوع الماضي، بعدما أعلنت سيطرتها الكاملة على باخموت في أعقاب أطول معارك الحرب وأكثرها دموية.

وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني في بيان على تطبيق "تيليغرام" إن القوات الروسية تواصل الهجوم لكن "النشاط العام للعمليات تراجع".