"فاغنر" تعلن تسليم باخموت للجيش الروسي

بدأت مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة تسليم مواقعها في باخموت إلى القوات النظامية، يوم الخميس.

يأتي ذلك بعد 5 أيام من إعلان السيطرة الكاملة على المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا بعد معركة مميتة هي الأطول خلال الحرب.

وتقول موسكو إن الاستيلاء على باخموت يفتح الطريق أمام تقدمها في المنطقة الصناعية الشرقية المعروفة باسم دونباس.

وتقول كييف إن المعركة جذبت القوات الروسية إلى المدينة وأوقعت خسائر كبيرة في صفوفها وأضعفت خطوط موسكو الدفاعية في أماكن أخرى.

وقال يفجيني بريجوجن مؤسس مجموعة "فاغنر"، الذي اتهم الجيش الروسي مرارا بالتخلي عن أراض استولى عليها رجاله من قبل، إن المجموعة ستكون مستعدة للعودة إلى المدينة إذا لزم الأمر.

وأضاف بريجوجن في مقطع مصور ظهر فيه وهو يرتدي زي القتال ويقف بجانب مبنى سكني دمرته المعارك: "اعتبارا من الخامسة من صباح يوم 25 مايو وحتى الأول من يونيو معظم الوحدات ستعيد تمركزها في معسكرات في المؤخرة. نسلم مواقعنا للجيش".

ويقول إن 20 ألفا من مقاتليه لقوا حتفهم من أجل الاستيلاء على باخموت.