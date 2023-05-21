بعد "فك عقدة" باخموت.. كيف أصبحت خريطة المعارك شرق أوكرانيا؟ 

تتجه الأنظار حاليًا إلى التطورات الميدانية في الجبهة الشرقية لأوكرانيا، التي لا تزال مشتعلة، بعد أن دخل عليها عامل جديد هو إعلان روسيا سيطرتها على مدينة باخموت بعد أشهر طويلة من القتال الدامي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "قوات فاغنر أكملت سيطرتها بشكل كامل على باخموت بدعم من المدفعية والطيران ومجموعة القتال الجنوبية".

من جهته، قال قائد عسكري أوكراني كبير، اليوم الأحد، إن قوات بلاده تسيطر على جزء "ضئيل" من مدينة باخموت، لكنه موطئ قدم سيكون كافيا لدخول المدينة المدمرة عندما يتغير الوضع، وفقًا لوكالة "رويترز".