البنتاغون: حجم الترسانة النووية للصين سيزداد بأكثر من 3 أضعاف بحلول 2035

أكد البنتاغون في تقرير نُشر، اليوم الثلاثاء، أن حجم الترسانة النووية الصينية سيزداد بأكثر من 3 أضعاف بحلول العام 2035، لتبلغ 1500 رأس نووية، مشددًا على أن بكين تواصل تعزيز قدرات سلاحها الجوي.

وتعتبر واشنطن بكين أكبر تحدٍ عسكري لها، ويشير التقرير السنوي حول الجيش الصيني إلى تقدّم للقوات الصينية على الصعيدين النووي والتقليدي.

وجاء في التقرير أن "وزارة الدفاع تعتبر أن المخزون (الصيني) من الرؤوس النووية تخطى 400، وإذا استمرت الصين في زيادة مخزونها النووي بهذه الوتيرة سيبلغ مخزونها -على الأرجح- نحو 1500 رأس نووية بحلول العام 2035، إلا أن هذا المخزون يبقى أدنى بأشواط مقارنة بالولايات المتحدة وروسيا اللتين تمتلكان آلاف الرؤوس النووية.