البنتاغون: أي هجوم صيني على تايوان سيكون مثل غزو روسيا لأوكرانيا

حذّر رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، من أن أي هجوم صيني على تايوان سيكون خطأ استراتيجيًا، مثل غزو روسيا لأوكرانيا، على حد تعبيره.

وقال الجنرال مارك ميلي: "أعتقد أن القرارسيكون غير حكيم، سيكون خطأ سياسيا، خطأ جيوسياسيا، خطأ استراتيجيا، على غرار الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا".

واعتبر ميلي في تصريحات للصحافيين أن الرئيس الصيني شي جينبينغ "فاعل عقلاني"، مضيفا: "أعتقد أنه يقيِّم الأمور على أساس الكلفة والفوائد والمخاطر، وأعتقد أنه سيخلص إلى أن هجوما على تايوان في المستقبل القريب يحمل قدرا مفرطا من المخاطرة، وسينتهي بفشل استراتيجي للجيش الصيني".

وقدّر المسؤول الدفاعي الأمريكي أن أي هجوم صيني من شأنه أن يعرقل مساعي بكين لأن تصبح أكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم.

ولفت إلى ضرورة استخلاص العبر من الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في شباط/فبراير واصطدم بمقاومة قوية غير متوقعة من كييف.

وأردف: "أحد الأشياء التي يتعلمها الناس هو أن الحرب على الورق تختلف كثيرا عن الحرب في الواقع.. عندما تراق الدماء ويموت الناس وتُفجّر الدبابات الحقيقية، تختلف الأمور قليلا".

وأشار الجنرال الأميركي إلى أن الجيش الصيني لم يخض معارك منذ قتاله ضد الفيتناميين عام 1979.

واختتم رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي تصريحاته قائلا: "في حين يمكن لجيش التحرير الشعبي الصيني بسهولة شنّ هجوم على تايوان بالقنابل والصواريخ، فإن السيطرة الفعلية على الجزيرة الجبلية المكتظة بالسكان ستكون مهمة عسكرية صعبة للغاية.. سيلعبون لعبة خطيرة للغاية بعبور المضيق وغزو جزيرة تايوان. ليست لديهم الخبرة والخلفية للقيام بذلك. لم يتدربوا على القيام بذلك حتى الآن".