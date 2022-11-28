مسؤولة أمريكية: الصين تشكل تهديدًا متزايدًا في سباق الفضاء العسكري

قالت رئيسة قوة الفضاء بالجيش الأمريكي، اليوم الاثنين، إن التقدم السريع في القدرات العسكرية الصينية يشكل مخاطر متزايدة على التفوق الأمريكي في الفضاء الخارجي.

وأوضحت نينا أرماجنو رئيسة هيئة أركان القوة الفضائية الأمريكية، أن بكين أحرزت تقدمًا كبيرًا في تطوير تكنولوجيا الفضاء العسكرية بما في ذلك في مجالات مثل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية التي يمكن إعادة استخدامها والتي تسمح للدول بتوسيع نطاق برامجها الفضائية بسرعة.