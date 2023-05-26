لافروف والمبعوث الصيني الخاص يبحثان آفاق السلام في أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف والمبعوث الصيني الخاص لي هوي بحثا آفاق حل الصراع في أوكرانيا خلال اجتماع في موسكو، اليوم الجمعة، وفقَا لما ذكرت "رويترز".

وقال لي، الذي يجري جولة لعواصم أوروبية من بينها كييف، خلال اجتماع مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم أمس الخميس، إن "الصين تتخذ دوماً موقفاً موضوعياً وعادلاً تجاه الأزمة الأوكرانية وتروج بشكل إيجابي لمحادثات السلام".

من جانبه، قال الوزير الروسي لافروف خلال استقباله لي هوي في موسكو، إنه يرى "عقبات جدية" أمام حل سلمي في أوكرانيا، مشيداً بالدور"الإيجابي" لبكين، بحسب وكالة "فرانس برس".