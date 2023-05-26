لافروف والمبعوث الصيني الخاص يبحثان آفاق السلام في أوكرانيا
قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف والمبعوث الصيني الخاص لي هوي بحثا آفاق حل الصراع في أوكرانيا خلال اجتماع في موسكو، اليوم الجمعة، وفقَا لما ذكرت "رويترز".
وقال لي، الذي يجري جولة لعواصم أوروبية من بينها كييف، خلال اجتماع مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم أمس الخميس، إن "الصين تتخذ دوماً موقفاً موضوعياً وعادلاً تجاه الأزمة الأوكرانية وتروج بشكل إيجابي لمحادثات السلام".
من جانبه، قال الوزير الروسي لافروف خلال استقباله لي هوي في موسكو، إنه يرى "عقبات جدية" أمام حل سلمي في أوكرانيا، مشيداً بالدور"الإيجابي" لبكين، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأوردت الخارجية الروسية في بيان أن "وزير الخارجية الروسي كرر (خلال الاجتماع) التزام موسكو لصالح حل سياسي-دبلوماسي للنزاع، ملاحظاً وجود عقبات جدية مصدرها أوكرانيا وداعموها الغربيون أمام استئناف مفاوضات السلام".
وأضاف البيان: "أعرب سيرغي لافروف عن امتنانه للصين لموقفها المتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية وعن تقديره العميق لاستعداد بكين لأداء دور إيجابي في تسويتها".
ويجري مبعوث الصين لي هوي الذي سبق أن شغل منصب سفير بكين في موسكو، جولة في أوروبا منذ أسبوع.
وعند زيارة المبعوث الصيني كييف، في وقت سابق هذا الشهر، شدد وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا على ضرورة "احترام وحدة أراضي" أوكرانيا.
وخلال زيارته لألمانيا، طلبت الحكومة الألمانية من المبعوث الصيني أن "يمارس ضغطًا" على روسيا لتسحب قواتها من أوكرانيا.
وتحافظ روسيا والصين على علاقات وثيقة، وزار الرئيس الصيني شي جينبينغ موسكو في شهر آذار/مارس الماضي، معلناً أنّ العلاقات بين البلدين "تدخل حقبة جديدة".
وتقول الصين إنّها محايدة في النزاع بين أوكرانيا وروسيا، لكنّها تعرّضت لانتقادات لرفضها إدانة الغزو الروسي.