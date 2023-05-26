تقرير: الصين طالبت أوروبا بالموافقة على ضم روسيا للأقاليم الأوكرانية الأربعة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين غربيين إن الممثل الصيني الخاص للشؤون الأوراسية لي هوي، طالب خلال جولته الأوروبية، الحكومات بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا مع حفاظ روسيا على الأقاليم الأوكرانية الأربعة التي ضمتها مؤخرا.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن الدبلوماسي المعين لتنفيذ خطة بكين للسلام لأوكرانيا نقل رسالة واضحة جاء فيها "ينبغي على حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا إعلان قرارهم الذاتي والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وترك الأراضي الأوكرانية التي تتواجد فيها القوات الروسية الآن لحكم موسكو".

وتقول مصادر وول ستريت جورنال إن لي هوي حث الدول الأوروبية على "إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن قبل أن ينتشر أكثر".

إضافة إلى ذلك، أوصى لي هوي الدول الأوروبية "بالنظر إلى الصين كبديل اقتصادي لواشنطن".