تقرير: الصين طالبت أوروبا بالموافقة على ضم روسيا للأقاليم الأوكرانية الأربعة
قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين غربيين إن الممثل الصيني الخاص للشؤون الأوراسية لي هوي، طالب خلال جولته الأوروبية، الحكومات بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا مع حفاظ روسيا على الأقاليم الأوكرانية الأربعة التي ضمتها مؤخرا.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن الدبلوماسي المعين لتنفيذ خطة بكين للسلام لأوكرانيا نقل رسالة واضحة جاء فيها "ينبغي على حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا إعلان قرارهم الذاتي والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وترك الأراضي الأوكرانية التي تتواجد فيها القوات الروسية الآن لحكم موسكو".
وتقول مصادر وول ستريت جورنال إن لي هوي حث الدول الأوروبية على "إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن قبل أن ينتشر أكثر".
إضافة إلى ذلك، أوصى لي هوي الدول الأوروبية "بالنظر إلى الصين كبديل اقتصادي لواشنطن".
وردت الحكومات الأوروبية على الممثل الصيني الخاص بأنهم لا يرون آفاقًا لحل الوضع دون انسحاب القوات الروسية.
وقال دبلوماسي تحدث مع لي هوي لصحيفة وول ستريت جورنال "أوضحنا أن تجميد الصراع ليس في مصلحة المجتمع الدولي حتى تسحب روسيا قواتها".
وحسب قوله، فقد قيل لممثل الصين "من المستحيل فصل أوروبا عن أمريكا" وأن أوروبا لن تتوقف عن دعم أوكرانيا.
في الوقت نفسه، اعترف مسؤولون أوروبيون بأنه "من السابق لأوانه رفض جهود بكين" لحل الأزمة.
وزار لي هوي كييف ووارسو وبرلين وباريس وبروكسل هذا الشهر لمناقشة تسوية الوضع حول أوكرانيا، وفي 26 مايو، سيعقد اجتماعا في موسكو مع نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، كما سيستقبله وزير الخارجية سيرغي لافروف.
ونقلت وسائل إعلام غربية عن وزارة الخارجية الألمانية أن برلين ناشدت خلال هذه الجولة الصين التأثير على روسيا وإقناعها بسحب قواتها بشكل فوري وكامل من أوكرانيا.
ووصفت الخارجية الألمانية المحادثات بين لي هوي ووزير الخارجية أندرياس ميكايليس بأنها "مكثفة" وقال إن الطرفين اتفقا على مواصلة الحوار حول الوضع في أوكرانيا.
وفي برلين أيضًا، أبلغوا لي هوي أن على الصين الامتناع عن إمداد روسيا بالأسلحة.
وفي شهر آذار/ مارس، قدمت الصين خطتها لتسوية أوكرانية.