خطوة قد تؤجج الاحتجاجات.. الكنيست الإسرائيلي يقر في تصويت أولي خطة الإصلاح القضائي

ويتظاهر آلاف الإسرائيليين بشكل أسبوعي ضد خطة ائتلاف نتنياهو لإصلاح القضاء، في حين تزداد التحذيرات الأمنية من إمكانية تنفيذ اغتيالات سياسية وأعمال شغب على خلفية التوتر السياسي داخل إسرائيل.

ومن المتوقع أن تتسبب خطوة الكنيست بتأجيج الاحتجاجات.

وفي الوقت الذي كان يدافع فيه بنيامين نتنياهو عن خطته لإصلاح القضاء، رأى معارضوه، أن خطته تهدف إلى إضعاف جهاز القضاء، والحد من صلاحيات المحكمة العليا، وفي النهاية تحرر الحكومة والكنيست من السلطة الرقابية للجهاز القضائي.

ووفق صحيفة "جيروزاليم بوست"، سيغير مشروع القانون المثير للجدل تشكيل لجنة التعيينات القضائية بحيث يكون للائتلاف أغلبية تلقائية فيه، كما أنه سيمنع محكمة العدل العليا من الفصل في الطعون ضد القوانين الأساسية.