خطوة قد تؤجج الاحتجاجات.. الكنيست الإسرائيلي يقر في تصويت أولي خطة الإصلاح القضائي
أقر الكنيست الإسرائيلي الإثنين في تصويت أولي، خطة الحكومة لتنفيذ إصلاحات في النظام القضائي أثارت الجدل على مدى أسابيع وتسببت بمظاهرات احتجاجية.
وأقر الكنيست بالقراءة الأولى مشروع القانون الأول للإصلاح القضائي الذي اقترحته الحكومة بأغلبية 63 صوتاً مقابل 47 عارضوه.
ويتظاهر آلاف الإسرائيليين بشكل أسبوعي ضد خطة ائتلاف نتنياهو لإصلاح القضاء، في حين تزداد التحذيرات الأمنية من إمكانية تنفيذ اغتيالات سياسية وأعمال شغب على خلفية التوتر السياسي داخل إسرائيل.
ومن المتوقع أن تتسبب خطوة الكنيست بتأجيج الاحتجاجات.
وفي الوقت الذي كان يدافع فيه بنيامين نتنياهو عن خطته لإصلاح القضاء، رأى معارضوه، أن خطته تهدف إلى إضعاف جهاز القضاء، والحد من صلاحيات المحكمة العليا، وفي النهاية تحرر الحكومة والكنيست من السلطة الرقابية للجهاز القضائي.
ووفق صحيفة "جيروزاليم بوست"، سيغير مشروع القانون المثير للجدل تشكيل لجنة التعيينات القضائية بحيث يكون للائتلاف أغلبية تلقائية فيه، كما أنه سيمنع محكمة العدل العليا من الفصل في الطعون ضد القوانين الأساسية.
وأكدت الصحيفة، أن رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، سمحا روثمان، هو من قدم مشروع القانون، للتصويت عليه.
وعلق بالقول: "لقد أضرت محكمة العدل العليا بمكانة النظام القضائي داخل إسرائيل، كما أن المحكمة العليا أضرت أيضاً بعملية التعيينات القضائية وتدخلت في الإجراءات التشريعية".
بينما علق منظمو التظاهرات ضد قوانين "الإصلاح القضائي" وضد حكومة نتنياهو بعد تمرير القانون بالقراءة الأولى في الكنيست، بالقول: "نحن نعيش في أحلك نقطة منذ قيام الدولة الإسرائيلية".
وقال وزير الدفاع السابق وزعيم "معسكر الدولة" بيني غانتس في تغريدة له: "أمسية سوداء للديمقراطية..سنواصل النضال غداً".
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، في وقت سابق "أعضاء الائتلاف، التاريخ سيحكم عليكم الليلة، بسبب الضرر الذي ألحقتموه بالديمقراطية والاقتصاد والأمن"، مضيفاً: "ستمزقون الدولة".
وشهدت جلسة التصويت على المشروع، صخباً وشغباً كبيرين داخل الكنيست الإسرائيلي، حيث قام أعضاء الكنيست من حزب "هناك مستقبل" بلف الأعلام الإسرائيلية حول أنفسهم، حينما بدأ عضو الكنيست روثمان بتقديم القانون.