رئيس "الشاباك" يحذّر من انفجار الأوضاع في إسرائيل

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "رونين بار أجرى اتصالات بشخصيات سياسية رفيعة من الحكومة والمعارضة، وأكد لهم أن الوضع داخل إسرائيل متفجر وأن عليهم تهدئة الأوضاع"، مشيرة إلى أن ذلك بسبب الخطة القضائية.

وأوضحت الصحيفة، أن "رئيس الشاباك عرض تقارير استخباراتية على القادة الإسرائيليين والتي تؤكد أن التوترات بسبب الاحتجاجات ضد الخطة القضائية في حالة متفجرة، وتقترب من نقطة الغليان التي تعرض استقرار البلد للخطر".

ونقلت الصحيفة، عن مصادر أمنية قولها، إن "عناصر من القسم اليهودي في جهاز الشاباك، تعمل مع الشرطة على الاستعداد للاحتجاجات المناهضة للخطة القضائية وتأمينها"، مؤكدة أن "مشاركة الشاباك في التعامل مع الاحتجاجات تأتي في ظل مخاوف أمنية".

وتابعت المصادر: "جهاز الشاباك لديه مخاوف من اندساس عناصر من اليسار المتطرف في صفوف المتظاهرين بهدف إلحاق الضرر بالمؤسسات الحكومية"، في إشارة إلى أن ذلك سيؤدي لإشعال التوتر الداخلي بإسرائيل.