رئيس "الشاباك" يحذّر من انفجار الأوضاع في إسرائيل
حذر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي"الشاباك"، رونين بار، قادة الائتلاف الحكومي والمعارضة من انفجار الأوضاع داخل إسرائيل، وذلك خلال محادثات منفصلة أجراها مع قادة الفريقين، وفق ما أوردت وسائل إعلام عبرية.
يأتي ذلك، على خلفية المظاهرات المناهضة لخطة إصلاح القضاء التي يروج لها ائتلاف بنيامين نتنياهو، إضافة للتهديدات التي تلقاها رئيس الوزراء وقادة سياسيون، الأمر الذي يثير مخاوف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "رونين بار أجرى اتصالات بشخصيات سياسية رفيعة من الحكومة والمعارضة، وأكد لهم أن الوضع داخل إسرائيل متفجر وأن عليهم تهدئة الأوضاع"، مشيرة إلى أن ذلك بسبب الخطة القضائية.
وأوضحت الصحيفة، أن "رئيس الشاباك عرض تقارير استخباراتية على القادة الإسرائيليين والتي تؤكد أن التوترات بسبب الاحتجاجات ضد الخطة القضائية في حالة متفجرة، وتقترب من نقطة الغليان التي تعرض استقرار البلد للخطر".
ونقلت الصحيفة، عن مصادر أمنية قولها، إن "عناصر من القسم اليهودي في جهاز الشاباك، تعمل مع الشرطة على الاستعداد للاحتجاجات المناهضة للخطة القضائية وتأمينها"، مؤكدة أن "مشاركة الشاباك في التعامل مع الاحتجاجات تأتي في ظل مخاوف أمنية".
وتابعت المصادر: "جهاز الشاباك لديه مخاوف من اندساس عناصر من اليسار المتطرف في صفوف المتظاهرين بهدف إلحاق الضرر بالمؤسسات الحكومية"، في إشارة إلى أن ذلك سيؤدي لإشعال التوتر الداخلي بإسرائيل.
وأضافت: "قام الشاباك خلال الشهر الماضي بتوسيع نطاق عملياته ضد من يصفهم بالفوضويين من اليسار، كما تعامل مع التصريحات التي وصفها بأنها تحريضية ضد كبار المسؤولين الحكوميين"، مبينة أن هناك نشاطا استخباراتيا مكثفا بالتعاون مع الشرطة.
وفي السياق، قالت القناة 12 العبرية، إن "رئيس جهاز الشاباك اتصل بوزير العدل ياريف ليفين، وطالبه بضرورة العمل على تهدئة الأوضاع إثر المظاهرات المناهضة لخطة ائتلاف نتنياهو لإصلاح القضاء".
وأوضحت القناة، أن "رونين بار أطلع ليفين على آخر التقييمات للوضع والتي تفيد بأن احتمالات العنف تتزايد في ضوء الأحداث المتعلقة بالخطة القضائية"، مبينة أن "رئيس الشاباك أجرى محادثة مماثلة مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".
وأشارت إلى أن "المحادثة بين رئيس جهاز الشاباك والوزرين الإسرائيليين تأتي على خلفية تجنب نتنياهو التعامل مع الخطة القضائية، وذلك بموجب قرار من المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا لمنع تضارب المصالح".
ويتظاهر آلاف الإسرائيليين بشكل أسبوعي ضد خطة ائتلاف نتنياهو لإصلاح القضاء، في حين تزداد التحذيرات الأمنية من إمكانية تنفيذ اغتيالات سياسية وأعمال شغب على خلفية التوتر السياسي داخل إسرائيل.