إضراب ومظاهرات في إسرائيل.. المعارضة تتسلح بالشارع في مواجهة خطة "الإصلاح القضائي"

بدأ عشرات الآلاف من الإسرائيليين، صباح الاثنين، إضرابا عن العمل، شمل العديد من القطاعات، بالتزامن مع تظاهرات حاشدة في مناطق متفرقة من البلاد، احتجاجا على خطة وزير العدل، ياريف ليفين، للإصلاح القضائي.

وانضم آلاف العاملين والموظفين في قطاعات مختلفة لدعوات المعارضة إلى الإضراب عن العمل وللتظاهر، وتعد التظاهرة الأكبر هي التي تنظم حاليا أمام مقر الكنيست بمدينة القدس المحتلة.

زحام شديد

وأكدت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال توجه آلاف الإسرائيليين إلى مقر الكنيست شهدت محطات الحافلات رفع الأعلام الإسرائيلية ولافتات تدين خطة الإصلاحات القضائية، وحالة من الزحام الشديد في محطات القطار، فيما ينظم المحتجون مسيرة في تل أبيب، أدت لغلق الطرق الرئيسية لبضع ساعات.