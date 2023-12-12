ألمانيا.. اتهام 27 شخصًا بالتورط في"مخططات خيانة" للدولة

أعلن مُدَّعون فدراليون ألمان، اليوم الثلاثاء، توجيه اتهامات بالتورط في مخطط لمهاجمة البرلمان، والإطاحة بالحكومة لـ27 شخصًا تم توقيفهم، العام الماضي، يشتبه بأنهم أعضاء في "مجموعة إرهابية" من اليمين المتشدد.

ومن بين المتّهمين، يواجه 26 شخصًا تهمة الانتماء لشبكة متطرفة مرتبطة بالأمير هاينريش الثالث عشر، رجل الأعمال وأحد أفراد عائلة رويس الحاكمة، سابقًا، لمقاطعات تاريخية، فضلاً عن امرأة متهمة بدعم المجموعة.

وذكر الادعاء في بيان بشأن المجموعة المسمّاة "رايخ بيرغر" أو "مواطنو الرايخ" أن "هناك شكوكًا قوية تجاه المتهمين بعضويتهم في منظمة إرهابية، وكذلك التحضير لمخططات خيانة" للدولة.

وبالنظر إلى حجم المنظمة، ومستوى المخطط المفترض بالغ التعقيد، سيمثُل المتهمون أمام محاكم إقليمية عليا ثلاث في: فرانكفورت، وشتوتغارت، وميونيخ.

وأُلقي القبض على المتهمين خلال عمليات دهم عبر ألمانيا، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في قضية تصدرت اهتمام وسائل الإعلام العالمية، وأثارت نقاشًا محليًا واسعًا بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها كبح جماح اليمين المتشدد الذي تزداد شعبيته وحضوره في البلاد.