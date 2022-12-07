إسرائيل.. غانتس يحذّر من "تطورات خطيرة" بسبب حكومة نتنياهو

"وزيرا دفاع"

وأشار الوزير المنتهية ولايته إلى أن الوضع الراهن "ينذر بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية ستشهد عمليًا وجود وزيرين".

واعتبر أن الصلاحيات التي حصلت عليها كتلة "الصهيونية الدينية" بزعامة بتسلئيل سموتريتش، تؤشر إلى أن الأخير أو من سينوب عنه، سيمتلك صلاحيات وزير داخل وزارة الدفاع إلى جانب الوزير الفعلي.

ورأى أن الحديث يجري عن إشكالية عميقة ستنجم عن وجود شخصية لديها صلاحيات وزير داخل وزارة الدفاع، في ظل الوضع المعقد، والتحديات التي تشكلها إيران، والتي ستتزايد في الفترة المقبلة، وفق تقديراته.

وأوضح أنه كان يتعين توحيد القيادة الإسرائيلية وتنظيمها بشكل سليم لمواجهة التحديات المقبلة، والتي تشمل تفاقم العمليات التي ينفذها مقاومون فلسطينيون في الضفة الغربية.

وتابع: "إلا أنه بدلًا من ذلك، قام بنيامين نتنياهو، باختيار وزير دفاع فعلي، وشخص آخر لديه صلاحيات مماثلة له داخل الوزارة، بما في ذلك تعيين مستشار قانوني آخر لهذا الشخص، بخلاف مستشار الوزارة".