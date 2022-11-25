غانتس: بن غفير سيشكل جيشًا خاصًا به في الضفة الغربية

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الجمعة، من مغبة تشكيل حرس قومي يتبع لوزارة الأمن، يقوده عضو الكنيست إيتمار بن غفير، الذي وقع اتفاقاً مع رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، سيصبح بموجبه وزيراً للأمن الداخلي بصلاحيات موسعة.

وعبر غانتس، في بيان صحفي، نقلته هيئة البث الرسمية "كان"، عن انتقاده للتفاهمات التي توصل إليها نتنياهو، ورئيس "عوتسما يهوديت" بن غفير.

وقال غانتس إنه "بموجب اتفاق ائتلافي بينهما، تم توقيعه، سيتم تشكيل حرس قومي تابع لوزارة الأمن"، معتبراً بأنه سيكون "جيشا شخصيا لبن غفير في الضفة الغربية".