تقارير: "مشاجرة كلامية" بين نتنياهو وبن غفير بسبب "حصانة الجنود" 

تحدثت وسائل إعلام عبرية، مساء السبت، عن أزمة حادة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، وبين زعيم حزب "عوتسما يهوديت"، النائب المتطرف إيتمار بن غفير، وأن هذه الأزمة تطورت إلى حد المشاجرة الكلامية.

وأوضحت صحيفة "معاريف" أن "اجتماعًا جمع بين نتنياهو وبن غفير، مساء السبت، وأن الأخير صرخ في وجه زعيم الليكود واتهمه بالحنث بوعوده بشأن تعديل القوانين الخاصة بالسماح للجنود باستخدام الذخيرة الحية ضد فلسطينيين مشتبه بهم".

ولفتت إلى أن "بن غفير، والمرشح لمنصب وزير الأمن الداخلي، اتهم نتنياهو بالقيام بجولة هزلية أخرى"، وقال إن رئيس الوزراء المُكلف "تراجع عن وعوده بشأن تسهيل إجراءات إطلاق الرصاص الحي وسن قوانين تمنح الجنود حصانة".