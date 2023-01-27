إيران تنشر صورة منفذ الهجوم على سفارة أذربيجان.. ورئيسي يأمر بالتحقيق

وأعلن مكتب المدعي العام الجنائي في طهران، أن المهاجم قال إن زوجته لم تعد منذُ شهر أبريل/نيسان الماضي، عندما ذهبت إلى سفارة أذربيجان، واعتقد منذ ذلك الحين أن زوجته كانت في السفارة ولا تريد رؤيته.

وكشفت وكالة أنباء الجمهورية الأذربيجانية عن اسم منفذ الهجوم على السفارة الأذربيجانية في طهران، مشيرة إلى أنه يدعى "ياسين حسين زاده" وهو مواطن إيراني.