لقي مصرعه في الهجوم.. من هو مسؤول أمن السفارة الأذربيجانية في إيران؟

نشرت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الجمعة معلومات عن رئيس الفريق الأمني في السفارة الأذربيجانية في طهران، والذي لقي مصرعه في هجوم استهدف السفارة.

وأسفر الهجوم المسلح عن مقتل رئيس أمن السفارة وإصابة حارسين آخرين، حيثُ نقلت وكالات الأنباء الرسمية الإيرانية عن وزارة الخارجية الأذربيجانية أن القتيل هو أورخان عسكروف.

وقال موقع "رويداد 24" الإيراني، إن "أورخان زيوروف أوغلو رئيس الفريق الأمني في سفارة جمهورية أذربيجان في طهران، الذي فقد حياته في الهجوم على السفارة، يحمل رتبة ملازم في الجيش الأذربيجاني".