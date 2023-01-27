من هو منفذ الهجوم على سفارة أذربيجان في إيران

وبحسب موقع "سحام نيوز" الإيراني الذي نشره تقرير الوكالة فإن "هناك شكوكًا في علاقة المهاجم ياسين حسين زاده بالقوات الإيرانية، وخاصة الحرس الثوري".

ووصفت وكالة الأنباء الأذربيجانية "ترند" المعلومات الصادرة عن مصادر إيرانية بأنها "كاذبة"، وكتبت: الشرطة لم تبذل أي جهد لمنع الإرهاب ولا يتم حاليا تنفيذ أي عملية".

وبحسب التقرير إن "الغرض من هذه المعلومات الكاذبة هو تحويل الانتباه عن الإرهابيين المرتبطين بالخدمات الإيرانية الخاصة وخلق آراء خاطئة في المجتمع المحلي والدولي".

ونقلت هذه وسائل الإعلام عن مصدر إيراني مطلع قوله، إن "المهاجم لم يكن لديه أطفال معه وكان بمفرده وكان ينوي قتل جميع العاملين بالسفارة".

كما جرى تداول موقع فيديو نشرته وسائل إعلام رسمية إيرانية من كاميرات الدائرة المغلقة بالسفارة، يفند الادعاء بوجود طفلين مع المهاجم ولم تكن هناك أي إجراءات من الشرطة الدبلوماسية لمنع الهجوم".