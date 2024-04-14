هل سيتحايل التجار الأتراك على قيود التصدير المفروضة على إسرائيل؟

طرق بديلة

وصرَّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بأن الإجراءات ستبقى سارية حتى تُعلن إسرائيل وقف إطلاق النار، وتسمح بتقديم المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى غزة.

ورغم العلاقات السياسية المتوترة، يعتقد الخبراء أن التجار من الجانبين سيسعون إلى إيجاد طرق لتجاوز القيود التجارية.

وشدّد وزير التجارة التركي، عمر بولات، على أن العناصر المختارة للقيود تمثّل صادرات تركيا الأكثر قيمة إلى إسرائيل، وهي منتجات "ذات استخدام مزدوج" ذات تطبيقات مدنية وعسكرية.

واعترف بأن إدارة أردوغان مستعدة لتحمّل الخسائر الاقتصادية للتعبير عن تضامنها مع الفلسطينيين.

تشكيك في فاعلية القيود

وأكد الموقع أنه مع ذلك، فإن بعض الصناعيين الأتراك يُشكّكون في فاعلية القيود، بحجة أنها ستضرّ بالمصدّرين الأتراك في المقام الأول، بدلاً من التأثير بشكل كبير على إسرائيل، مشيرًا إلى أن التجارة التركية الإسرائيلية آخذة في الانخفاض منذ بدء حرب غزة، مع تلقّي العديد من المصدّرين طلبات أقل من إسرائيل وفلسطين.

وأكد الموقع أنه رغم التحديات التي تفرضها القيود، فإن هناك طرقًا محتملة للتحايل عليها.

من جانبه، أفاد خبير الشؤون التركية، غابرييل ميتشل، بأن المستوردين الإسرائيليين يستكشفون طرق شحن تابعة لطرف ثالث عبر دول البلقان لتخفيف التكاليف.

وبالمثل، سلّط مسؤول تركي الضوء على أن اتفاقيات التجارة الحرة الحالية، التي أبرمتها تركيا مع مختلف البلدان، تسمح بالتحايل المحتمل على القيود من خلال طرق التجارة الخارجية.