تركيا تنفي تصدير أسلحة إلى إسرائيل

نفت أنقرة التقارير التي نشرتها مواقع أجنبية، بشأن تصدير أو استمرار تجارة أسلحة مع إسرائيل، مؤكدة بأن هذه الأخبار "غير صحيحة وتهدف إلى تضليل الرأي العام".

وذكرت وزارة الخارجية التركية، وفقا لوكالة "الأناضول" الثلاثاء، أن بعض المواقع الإلكترونية الأجنبية قالت إنه "تم الكشف عن استمرار تصدير الذخائر والأسلحة من تركيا إلى إسرائيل حتى يناير/كانون الثاني 2024".

وأوضحت الوزارة، أن الأخبار المنشورة استخدمت "عناوين بنود اللائحة الجمركية رقم 36 و93" الخاصة بالمواد المتفجرة ومنتجات الألعاب النارية والمواد القابلة للاشتعال ومعدات الصيد وقطع الغيار والاكسسوارات على أنها "صادرات سلاح وذلك بهدف تضليل الرأي العام وهذه الأخبار لا تمت إلى الحقيقة بصلة".

بدورها، قالت مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، إنه لا يوجد لديها أي نشاط في إطار التعاون مع إسرائيل بمجال الصناعات الدفاعية.