تركيا تفرض قيوداً على صادراتها لإسرائيل حتى وقف إطلاق النار في غزة

قالت وزارة التجارة التركية اليوم الثلاثاء إن تركيا ستفرض قيوداً على تصدير منتجات من 54 فئة مختلفة إلى إسرائيل، بحسب "رويترز".

وربطت تركيا قرار وقف الصادرات بإعلان التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفة أن الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ على الفور.

وفي بيان عقب إعلان أنقرة أنها ستتخذ إجراءات بعد رفض إسرائيل طلبها للمشاركة في عملية إسقاط المساعدات جوا، قالت الوزارة إن القيود ستشمل منتجات الحديد والصلب ومعدات ومنتجات البناء والآلات وغيرها.