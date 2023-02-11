مقتل إسرائيلي ثالث متأثرًا بإصابته في عملية الدهس بمدينة القدس

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، مقتل إسرائيلي ثالث متأثرًا بإصابته بجروح خطيرة في عملية الدهس التي وقعت في مدينة القدس، أمس الجمعة، وأدت في حينه إلى مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة خمسة آخرين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "عدد ضحايا عملية الدهس التي وقعت أمس ارتفع إلى ثلاثة، بعد إعلان مستشفى شعاري تسيديك وفاة إسرائيلي يبلغ من العمر 8 سنوات، أصيب في العملية".