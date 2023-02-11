مقتل إسرائيلي ثالث متأثرًا بإصابته في عملية الدهس بمدينة القدس
أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، مقتل إسرائيلي ثالث متأثرًا بإصابته بجروح خطيرة في عملية الدهس التي وقعت في مدينة القدس، أمس الجمعة، وأدت في حينه إلى مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة خمسة آخرين.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "عدد ضحايا عملية الدهس التي وقعت أمس ارتفع إلى ثلاثة، بعد إعلان مستشفى شعاري تسيديك وفاة إسرائيلي يبلغ من العمر 8 سنوات، أصيب في العملية".
وأوضحت الصحيفة أن "شقيق الإسرائيلي الذي أعلن عن وفاته قتل أمس في نفس عملية الدهس"، مشيرة إلى أن والدهما أصيب بجراح متوسطة في العملية، وهو يرقد الآن في مستشفى هداسا عين كارم لتلقي العلاج.
وحسب الصحيفة، فإن "والد الإسرائيليين خضع لعملية جراحية بسبب الإصابة المعقدة التي يعاني منها، كما أن ابناً آخر له أصيب بجروح طفيفة في عملية الدهس".
وكان فلسطيني نفذ، أمس الجمعة، عملية دهس في مدينة القدس أدت لمقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين، في حين أقدم أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية على إطلاق النار تجاه منفذ العملية وقتله على الفور.
وتشهد الأراضي الفلسطينية وإسرائيل توتراً أمنياً زادت حدته منذ مطلع العام الجاري، في حين أكدت تقارير عبرية أن المؤسسة الأمنية قلقة من إمكانية زيادة التوتر الأمني في الضفة الغربية والقدس، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.