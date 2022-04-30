إصابة شرطي إسرائيلي في عملية دهس قرب مدينة اللد

أصيب شرطي إسرائيلي، ليلة السبت، بجراح وصفت بالخطيرة، في عملية دهس نفذت من قبل شاب من فلسطينيي الداخل، في منطقة ”شوهام“ بالقرب من مدينة اللد، وفق ما أوردت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية.

وقالت الصحيفة العبرية، إن ”الشرطي الذي يعمل في حرس الحدود أصيب أثناء محاولته القبض على الشاب في منطقة (شوهام)، الأمر الذي أدى لإصابته بجراح خطيرة“، لافتةً إلى أنه من المرجح أن تكون الحادثة جنائية وليس على خلفية قومية.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن ”الحادث وقع عندما أقامت الشرطة الإسرائيلية نقطة تفتيش في المنطقة بعد معلومات أولية تتحدث عن سيارة مسروقة“، مبينة أن السيارة اخترقت الحاجز وأصابت أحد رجال الشرطة وهربت من المكان.

وأضافت الصحيفة ”ترك الشاب السيارة فيما بعد وهرب مشياً على الأقدام“، لافتةً إلى أن الشرطة الإسرائيلية أجرت مطاردة للسائق بمساعدة مروحية تابعة للشرطة ومركبات أخرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه إسرائيل والأراضي الفلسطينية توترا أمنيا إثر العمليات المسلحة الأخيرة التي نفذها فلسطينيون داخل إسرائيل، وأدت إلى مقتل العشرات من الإسرائيليين.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة ”يديعوت“، إن 15 إسرائيليا قتلوا في غضون شهر خلال سلسلة عمليات فلسطينية مسلحة، كان آخرها عملية إطلاق النار في مستوطنة ”أريئيل“، والتي قتل فيها حارس أمن إسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن تلك العمليات بدأت في نهاية شهر مارس/أذار وبداية أبريل/نيسان الماضيين، لافتة إلى مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار بتل أبيب في السابع من أبريل/نيسان على يد شاب من جنين.

وحسب الصحيفة، فإنه في نهاية مارس/آذار الماضي قتل إسرائيليان في عملية إطلاق نار في منطقة بني براك وسط تل أبيب، كما قتل ضابطان إسرائيليان خلال عملية إطلاق نار في الخضيرة في الشهر ذاته.

وسبق ذلك، وفق الصحيفة، مقتل 4 إسرائيليين في عملية دهس وطعن مزدوجة نفذها شاب فلسطيني من الداخل في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل.

الجدير ذكره، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى لأسبوع قد يكون عاصفا بالأحداث الأمنية، سيشهد احتفالات بعيد الفطر والأعياد اليهودية، وفق ما أوردت القناة 12 العبرية.