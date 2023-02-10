مقتل إسرائيليين في عملية دهس بالقدس

أفادت مصادر طبية إسرائيلية، اليوم الجمعة، بمقتل إسرائيليين اثنين وإصابة عدد آخر، جراء عملية دهس في محطة حافلات بمدينة القدس المحتلة، بعد أقل من شهر على هجوم دامٍ شهدته المدينة نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (كان) إن إسرائيلياً قتل بعد إصابته جراء عملية دهس وقعت في حي راموت بمدينة القدس، في حين أصيب 6 آخرون وصفت جراح ثلاثة منهم بالخطيرة.

ولاحقاً أعلن مستشفى شعاري تسيديك بمدينة القدس، عن مقتل مستوطن ثانٍ متأثراً بجروحه.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، فإنه تم تحديد مقتل شخصين بعد أن صدمت سيارة إسرائيليين محطة للحافلات بالقرب من حي راموت شمال القدس، وإصابة آخرين، في حين تمكنت الشرطة الإسرائيلية من قتل منفذ العملية".

وأشارت إلى أن مفوض الشرطة يعقوب شبتاي ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وصلا إلى مكان الحادث.