مقتل إسرائيليين في عملية دهس بالقدس
أفادت مصادر طبية إسرائيلية، اليوم الجمعة، بمقتل إسرائيليين اثنين وإصابة عدد آخر، جراء عملية دهس في محطة حافلات بمدينة القدس المحتلة، بعد أقل من شهر على هجوم دامٍ شهدته المدينة نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (كان) إن إسرائيلياً قتل بعد إصابته جراء عملية دهس وقعت في حي راموت بمدينة القدس، في حين أصيب 6 آخرون وصفت جراح ثلاثة منهم بالخطيرة.
ولاحقاً أعلن مستشفى شعاري تسيديك بمدينة القدس، عن مقتل مستوطن ثانٍ متأثراً بجروحه.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، فإنه تم تحديد مقتل شخصين بعد أن صدمت سيارة إسرائيليين محطة للحافلات بالقرب من حي راموت شمال القدس، وإصابة آخرين، في حين تمكنت الشرطة الإسرائيلية من قتل منفذ العملية".
وأشارت إلى أن مفوض الشرطة يعقوب شبتاي ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وصلا إلى مكان الحادث.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن منفذ العملية فلسطيني من القدس الشرقية، كما أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتحرك الفوري لإغلاق بيته تمهيداً لهدمه.
وشهدت مدينة القدس، قبل أسبوعين، هجوماً مسلحاً قرب كنيس يهودي، أسفر عن مقتل 7 إسرائيليين وإصابة آخرين، وهو الهجوم الأكثر دموية في إسرائيل منذ سنوات.
وجاءت هذه العمليات في ظل توتر أمني تشهده مدن الضفة الغربية، قتل على إثره 35 فلسطينياً، خلال عمليات متكررة للجيش الإسرائيلي تركزت في مدينة جنين ونابلس وأريحا.